Girne’de kazaya sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de dün akşam 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 209 promil alkollü sürücü Bahattin Özelcanat (E-42) tutuklandı.

Kaza, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde Bahattin Özelcanat’ın (E-42) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RT 366 plakalı salon aracıyla karşı istikametten gelen araçların geçmesini beklemeden yolun sağında bulunan araç park yerine dikkatsizce dönüşe geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen Ali Bal (E-46) yönetimindeki FR 772 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, RT 366 plakalı araç sürücüsü Bahattin Özelcanat tutuklandı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.