Girne'de kiralık ev dolandırıcılığı!

Girne'de bulunan bir apartman dairesini içerisinde kiracı ve kiralama yetkisi olmadığı halde, daireyi bir şahsa kiralayacağı yönünde yalan beyan veren ve sahtekarlıkla kira ücreti alan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 30.07.2022 tarihinde, Girne’de, S.B.(E-60)’nin Girne’de bulunan bir apartman dairesini, içerisinde kiracı olduğu ve kiralama yetkisi olmadığı halde, dolandırmak kastı ile başka bir şahsa kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunup, kira ücreti olarak söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 19,000 TL nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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03/10/2022 14:50