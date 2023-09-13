Girne’de “Kitap Tanıtımı ve Söyleşi” yapıldı

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında “kitap tanıtım ve söyleşi” etkinliği yapıldı. Etkinlik, Psikiyatri Profesörü Vamık Cemal Volkan'ı ağırladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte, Volkan'ın “İç Dünyamıza Bakış” isimli kitabının tanıtımı yapıldı ve kitap üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur üstlendi.

Festival kapsamında, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda Nihan Görgü “Quarted Jazz” konseri de gerçekleştirildi.

-Festivalde bu hafta...

“Girne Arkın Group Fest 23” programına göre, bugün Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Girne Amfitiyatro'da, yarın ise LTB Orkestrası Latin Band saat 20.30'da Ramadan Cemil Meydanı'nda sahne alıyor.

15 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Reva Grubu, Kaşgar Court bölgesinde sahne alırken, saat 21.00'de ise Girne Tiyatro Su'nun sahneye koyduğu Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali' Girne Amfitiyatro'da seyirci ile buluşacak.

16 Eylül Cumartesi günü 15.30 – 20.30 saatleri arasında, Ramadan Cemil Meydanı'nda Vintage Antika Pazarı kuruluyor. Festival, 17 Eylül Pazar günü, Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 17.00 – 21.00 arasında çocuk etkinlikleri ile devam edecek.