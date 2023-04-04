Girne’de korkutan kaza

Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde bugün öğleden sonra iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 16:00 sıralarında meydana geldi.

Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Buğrahan Volkan GÜREL (E-22) yönetimindeki ZNJ 526 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Gökhan YEŞİLGÜN (E-42) yönetimindeki HR 657 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle, HR 657 plakalı araç sağ yan tarafı üzerine devrilerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 17:12