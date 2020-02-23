Girne'de korkutan kaza!

Girne Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Melisa Ferhatoğluları yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Girne Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü Melisa Ferhatoğluları, yönetimindeki PD 926 plakalı araçla seyrederken Cengizhanlı Sokağa dönüş yapması sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Dostlar Kıraathanesi isimli işyerinin duvarına, cam ve demir kapısına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

23/02/2020 15:20