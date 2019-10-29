Girne’de Kortej ve bando konseri gerçekleştirildi
29/10/2019
|
|
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ıncı yıldönümü kutlamaları kapsamında, Girne’de bugün öğleden sonra, kortej gerçekleştirildi..
Korteje, Kıbrıs Türk barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KTBK Kurmay Başkanı Albay Metin Aydın, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç , bölge bandosu, askeri birlikler, bölge okul ve üniversiteleri, muharip dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kortej bandonun çaldığı marşlar eşliğinde, Girne Ramadan Cemil Meydanından, Atatürk Anıtı önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Korteje, vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi.
Kortejin tamamlanmasının ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge bandosu , Atatürk Anıtı önünde konser verdi..
Konserde Bando Binbaşı Gökhan Aşkın yönetimindeki, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu, marşlar, Kıbrıs şarkıları ve İngilizce Türkçe güncel şarkılardan oluşan bir repertuar sundu.
Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık bando konserini ilgiyle izledi.
BRTK