Girne'de Küçük Çocukların Güvenli Olmayan Şekilde Seyahat Ettikleri Anlar Kaydedildi

Girne'de, FU 149 plakalı bir araçta küçük çocukların güvenli olmayan bir şekilde seyahat ettiği anlar, duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın ön koltuğunda oturan çocukların yaşları küçük olduğu ve güvenlik kemerleri olmadan yolculuk yaptığı dikkat çekti.

Olay, Girne Belediyesi'nin trafik ışıklarının bulunduğu bir bölgede meydana geldi.

Haber Kıbrıs ulaşan duyarlı vatandaş, "Bu tür durumlar, çocuklarımızın güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililerin gerekli önlemleri alması ve denetimleri artırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.