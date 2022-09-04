Girne'de kumarhane denetimi!

Denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edildi.

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04/09/2022

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Girne'de kumarhane denetimi!

Girne'de dün üç ayrı kumarhanede polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 03.09.2022 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04/09/2022 10:20
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TAGS: girne, denetim, polis, yasal işlem,
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