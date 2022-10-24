Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü: 2'si ağır 5 yaralı
24/10/2022
Girne’de bugün öğle saatlerinde asma tavanı çöken kumarhanede 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanı çöktü.
Kumarhanedeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların 3’ü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne müşahede altına alınırken, ağır yaralanan iki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.