Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü: 2'si ağır 5 yaralı

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24/10/2022

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Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü: 2'si ağır 5 yaralı

Girne’de bugün öğle saatlerinde asma tavanı çöken kumarhanede 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  bugün saat 13.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanı çöktü.

Kumarhanedeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların 3’ü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne müşahede altına alınırken, ağır yaralanan iki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

24/10/2022 14:55
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TAGS: Girne, kumarhane
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