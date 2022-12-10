Girne’de kundaklama!

Girne’de evinde yığın haline getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek yangına sebep olan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.00 sıralarında D.T.(E-57) Girne’de kaldığı evin salon odasında, yığın haline getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek giysileri yaktı. Çıkan yangında ev içerisinde bulunan klima iç ünitesi, koltuk ve muhtelif eşyalar yanarken, D.T. tutuklandı.

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10/12/2022 12:09