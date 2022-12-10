Girne’de kundaklama!

 Evinde yığın haline getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek yangına sebep olan kişi tutuklandı.

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10/12/2022

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Girne’de kundaklama!

Girne’de evinde yığın haline getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek yangına sebep olan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.00 sıralarında D.T.(E-57) Girne’de kaldığı evin salon odasında, yığın haline getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek giysileri yaktı. Çıkan yangında ev içerisinde bulunan klima iç ünitesi, koltuk ve muhtelif eşyalar yanarken, D.T. tutuklandı.

10/12/2022 12:09
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TAGS: kundakalam, bostancı
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