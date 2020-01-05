Girne'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

HABER KIBRIS

St. Hilarion Kalesi batı kısmında bir kuyuya düşen köpek duyarlı vatandaşlar ve itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı

St. Hilarion Kalesi batı kısmında mantar toplamak için dağa çıkan ve bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla gelen Girne İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inen bir itfaiye eri, köpeği iple bağladı.

İp yardımıyla kuyudan çıkarılan köpeğin sahibini aranıyor

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER KIBRIS

05/01/2020 19:09