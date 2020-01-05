Girne'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
05/01/2020
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HABER KIBRIS
St. Hilarion Kalesi batı kısmında bir kuyuya düşen köpek duyarlı vatandaşlar ve itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı
St. Hilarion Kalesi batı kısmında mantar toplamak için dağa çıkan ve bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye hızla gelen Girne İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inen bir itfaiye eri, köpeği iple bağladı.
İp yardımıyla kuyudan çıkarılan köpeğin sahibini aranıyor
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HABER KIBRIS