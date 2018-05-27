Girne’de “Lejyoner hastalığının önlenmesi” ele alınacak

Girne’de Lord’s Palace Hotel’de yapılacak seminer saat 09.00’da başlayacak. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay, konuyla ilgili açıklamasında, etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılacağını belirtti.



Lejyoner hastalığı, Lejyonella bakterileri ile kirlenmiş su kaynaklarının klima, duş başlığı, jakuzi veya soğutma kulesi aracılığıyla su damlacıkları şeklinde havaya yayılması ve bu havanın solunup akciğerlere ulaşması ile oluşuyor. Özellikle otellerde, hastanelerde ve süpermarketlerde bu tip teçhizatlar çok kullanıldığından mekanik tesisat sistemlerinde Lejyonella bakterisinin barınmasına olanak vermeyecek önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor