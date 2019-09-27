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Girne’de Müthiş Açılış

K-Pet Süper Lig’de üçüncü hafta, bu akşam oynanacak olan Doğan Türk Birliği-Yenicami maçı ile başlayacak.

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27/09/2019

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Girne’de Müthiş Açılış

İlk iki haftayı kayıpsız kapatan ve liderliği paylaşan Doğan Türk Birliği ile Yenicami, ligin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Maç bu akşam 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak ve önemli mücadelede Mehmet Sezener düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Doğan Türk Birliği: Cem, Ahmet Sönmez, Aydın, Emek, Erdinç, Sercan, Selim, Weston, Babacar, Billy, Serhan

Yenicami: Ercan, Yasin, Faruk, Hasan, Hüseyin, Mehmet Altın, Fırat, Yannick, Abaka, Tansel, Junior

27/09/2019 11:57

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TAGS: doğan türk birliği, yenicami, girne 20 temmuz mete adanır stadı, mehmet sezener, 3.hafta, k-pet süper lig, haber kıbrıs
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