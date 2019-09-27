Girne’de Müthiş Açılış
K-Pet Süper Lig’de üçüncü hafta, bu akşam oynanacak olan Doğan Türk Birliği-Yenicami maçı ile başlayacak.
27/09/2019
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İlk iki haftayı kayıpsız kapatan ve liderliği paylaşan Doğan Türk Birliği ile Yenicami, ligin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Maç bu akşam 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak ve önemli mücadelede Mehmet Sezener düdük çalacak.
Muhtemel 11’ler
Doğan Türk Birliği: Cem, Ahmet Sönmez, Aydın, Emek, Erdinç, Sercan, Selim, Weston, Babacar, Billy, Serhan
Yenicami: Ercan, Yasin, Faruk, Hasan, Hüseyin, Mehmet Altın, Fırat, Yannick, Abaka, Tansel, Junior