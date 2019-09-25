Girne’de Müthiş Maç

K-Pet Süper Lig’de 3.hafta, Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği-Yenicami maçı ile başlayacak.

K-Pet Süper Lig’de 3.hafta, müthiş bir maç ile başlayacak. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan ve 6’şar puanla liderlik koltuğunu paylaşan Doğan Türk Birliği ile Yenicami, kozlarını Cuma gecesi Girne’de paylaşacak. Mücadele 19.00'da başlayacak. Zirve yarışı adına sezonun ilk ciddi sınavı olarak görülen mücadele öncesi verilere bakıldığında son yıllarda Yenicami’nin rakibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Yenicami büyük farkla önde

Başkent temsilcisi Yenicami, son 8 sezonda Doğan Türk Birliği ile oynanan 16 lig karşılaşmasının 11’ini kazanırken, rakibine sadece 2 kez yenildi. Üç karşılaşma ise berabere bitti. Bu süre zarfında Yenicami 40 gol atarken, DTB ise 21 gol atma başarısı gösterdi.

Son 8 sezonda Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında oynanan karşılaşmalar şöyle;

2011-2012 Sezonu: DTB 4-5 YAK / YAK 0-2 DTB

2012-2013 Sezonu: DTB 0-4 YAK / YAK 1-0 DTB

2013-2014 Sezonu: DTB 1-2 YAK / YAK 5-2 DTB

2014-2015 Sezonu: DTB 1-1 YAK / YAK 3-1 DTB

2015-2016 Sezonu: DTB 2-2 YAK / YAK 6-3 DTB

2016-2017 Sezonu: DTB 0-1 YAK / YAK 2-1 DTB

2017-2018 Sezonu: DTB 0-0 YAK / YAK 1-2 DTB

2018-2019 Sezonu: DTB 0-1 YAK / YAK 6-2 DTB

25/09/2019 15:47