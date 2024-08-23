Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı

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23/08/2024

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Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı

Girne’de dün akşam saat 21:00 sıralarında yapılan “Namlu Operasyonu” kapsamında  tasarrufunda tabanca ve mermi bulunan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Girne’de gerçekleştirilen ortak operasyon (Namlu Operasyonu) kapsamında, M.U.(E-45)’nun tasarrufunda 7,65 mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

23/08/2024 11:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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