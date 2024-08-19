Girne'de Narkotik Operasyonu: ''Game Over''

19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen "Game Over" operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon sırasında I.A.O. (E-25) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 800 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 43 adet hap ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7600 TL, 230 Sterlin, 300 Dolar ve 20 Euro nakit para da emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs olay yerinde tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu vurguladı.