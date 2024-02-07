Girne'de narkotikten büyük operasyon

Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, O.P.(E-26)'nin ikamet ettiği yerde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandı. Toplamda 1 kilo 300 gram ağırlığında mephedrone, 212 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, 10 gram Amfetamin, 3 gram MDMA olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, 2 kilo 5 gram ağırlığında toplam 20 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, şekerleme ve macun ile, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 500 ml yağ, 500 gram mantar, 20 gram likit ve LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 88 adet pul da ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir adet hassas terazi ve bir adet metal öğütücü de tespit edilerek emare olarak alındı. Şüpheli şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.