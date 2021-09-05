Girne'de nöbetçi eczaneler artıyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz Girne'de bulunan nöbetçi eczane sayısının artacağını duyurdu.

“Samimice çözüm yolu üreterek, öz eleştirimizi yaparak toplum yararına çalışmalarımıza biz devam ediyor ve Girne nöbetçi eczane sayısını Girne bölgesindeki eczacılarımız ile birlikte artırıyoruz!” ifadelerine yer veren Öksüz, çözümün 13 Eylül itibariyle hayata geçeceğini açıkladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Samimice çözüm yolu üreterek, öz eleştirimizi yaparak toplum yararına çalışmalarımıza biz devam ediyor ve Girne nöbetçi eczane sayısını Girne bölgesindeki eczacılarımız ile birlikte artırıyoruz!

Girne bölgesinde son zamanlarda özellikle nöbetçi eczane uygulamalarında vatandaşlarımızdan gelen görüşleri hepsini tek tek arşivimize işledik, değerlendirdik ve olmazsa olmaz tek çözüm yolunu Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak 13 Eylül itibariyle hayata geçiriyoruz.

13 Eylül 2021 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında hayata geçecek olan yeni eczane nöbet listesinde , her gün 1 nöbetçi eczanemiz Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde olmak üzere, toplamda vatandaşlarımıza her gün 3 eczanemizin hizmet vereceği çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

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05/09/2021 09:15