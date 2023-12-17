Girne'de noel ve yeni yıl pazarı kuruldu

Girne Belediyesi, yeniyıl öncesinde Girne merkezde Noel ve Yeniyıl Pazarı etkinliği düzenledi.

Kyrenia Tango Argentino dans gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, Noel Baba çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Etkinlikte ayrıca Niyal Öztürk Trio da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin farklı ülke ve kültürlerden gelen insanların bir arada yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, kentte bu renkli mozaiğin ihtiyaç, gelenek ve kültürlerine uygun etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.

Aralık ayı boyunca kentte farklı organizasyonlara hayat vereceklerini dile getiren Şenkul, imkanlar elverdiğince bu tür etkinlikleir yıl boyunca yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

Girne Belediyesi’nin Noel ve Yeni Yıl Pazarı etkinliklerini yarın ve 23 ile 24 Aralık tarihlerinde 11.00-20.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda yeniden düzenleyecek.

Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla Antik Mağusa Vakfı ile Kaleiçi Mardo tarafından Gazimağusa’da da yeni yıl pazarı kuruldu.

Tarihi Namık Kemal Meydanı’nda kurulan pazarda, birçok yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve el emeği göz nuru el işlerinin satışa sunulduğu stantlar yer aldı.

Havanın güneşli olmasıyla birlikte tüm gün süren etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.