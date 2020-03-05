Girne'de öğrenci evinde yangın!

Girne'de dün Kaşgar Court bölgesinde, öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı. Neden çıktığı tespit edilemeyen yangında evde bulunan bazı eşyalar zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafndan kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre: Ev Yangını 4.3.2020 tarihinde, saat 21.45 sıralarında, Girne'de Kaşgar Court bölgesinde Nur Court ismini sitede , iki öğrencinin kalmakta olduğu 1 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu bir yatak, bir elektirikli battaniye ve klima yanarak diğer odalar ise isten zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

(Fotoğraf: Temsili)

05/03/2020 11:01