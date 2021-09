Girne’de Okullar ve Öğrenci Mekanları Denetlendi

Okulların açılmasıyla birlikte Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, tüm okulların yemekhaneleri, mutfak ve kantinleri yanında öğrenci kesiminin hizmet aldığı kafeterya gibi sosyal mekanlar da mercek altına alındı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, 19 Ağustos - 19 Eylül tarihleri arasında 171 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleriyle ilgili denetlenirken işletme izni olmayan bir berber ile genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen bir şarküterinin faaliyeti durdurularak mühürlendi.

Yapılan kontrollerde işletme izni olmadığı tespit edilen Falcon Berber ile mühürsüz ve gıda güvenliği koşullarına aykırı et satışından dolayı Tazecik Gıda bünyesinde hizmet veren şarküteri bölümünün faaliyeti durduruldu, burada satışa sunulan muhtelif et ve ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Teknik eksiklerini gideren iki işyerinin de sonraki günlerde faaliyetlerine izin verildi.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında 62 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 10 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir iş yerine de gıda güvenliği ve çevre sağlığı riski yarattığı gerekçesiyle toplam 792 TL para cezası kesildi.

Tüketimi insan sağlığı açısından uygun bulunmayan 207,02 kg muhtelif et ürünü ile 47 kasa muhtelif sebze ve meyve ürününe de imha edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açık pazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şöyle konuştu;

“Uluslararası bir niteliği olan Girne kentimiz, şu tarihlerde yurtdışından gelen öğrencilerimizi karşılamaya hazırlanırken bizler de Belediye olarak onların sağlığını korumak adına denetimlerimizi sıklaştırdık. Girne Belediyesi olarak bu şehirden hizmet alan tüm halkımız yanında öğrencilerimiz, turistlerimiz ve şehrimizi ziyaret edenlerin sağlığının güvencesi olmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Okul yılı açılırken Pandemiye karşı aşılanmanın bir kere daha önemini hatırlatır, eğitim ayağının pürüzsüz şekilde devamı için maske, mesafe ve hijyen kurallarını benimsememiz ve uygulamamız gerektiğinin altını önemle çizer; yeni okul yılının tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.’’

20/09/2021 15:21