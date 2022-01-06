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Girne’de ölen 25 yaşındaki gence otopsi yapıldı

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06/01/2022

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Girne’de ölen 25 yaşındaki gence otopsi yapıldı

Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Guenael Mınanga Mıhali’ye otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; 03.01.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Guenael Mınanga Mıhalı (E-25)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

06/01/2022 14:33
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