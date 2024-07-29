Girne’de ölümlü iş kazası: 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Girne‘de dün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında, 29 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis açıklaması şu şekilde:

“28.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Girne’de sakin Lahiru Priyadarshana Perera KUMBUKAGE (E-29), jetwash makinesi ile temizlik yaptığı sırada, priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Yürütülen soruşturma kapsamında M.Ş.(E-56) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”