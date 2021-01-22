Girne’de ölümlü kaza!

Girne'de meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Emrullah Baran hayatını kaybetti.

Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Ayhan Kol, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Sulu Çember yakınlarına geldiği zaman o esnada karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptı.

Kaza sonucu yaya Emrullah Baran olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Kol, tutuklanırken polis soruşturması sürüyor.

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22/01/2021 19:41