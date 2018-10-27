Girne'de Operasyon!

Girne Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve anayollar üzerinde polis ekiplerince asayiş operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 680 araç kontrol edilip, 2 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan, 111 araç sürücüsü aleyhinde ise çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gidildi.