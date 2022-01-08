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Girne’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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08/01/2022

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Girne’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Girne’de 31 Aralık 2021 tarihinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ hayatın kaybetti.

Kaza sonucu Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde tedaviye alınan Arsalan Ul HAQ tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:

31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Arsalan Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.

Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak dün (7.01.2022 tarihinde ) yaşamını yitirmiştir.

 

08/01/2022 09:32
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TAGS: Girne’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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