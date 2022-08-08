Girne’de park halindeki araç yandı
Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yangın çıktı.
08/08/2022
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Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yangın çıktı.
Polis, saat 11.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde bulunan park yerinde park halinde bulunan bir şahsa ait kapalı kamyonet araçta muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre nedeniyle bir yangın çıktığını açıkladı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, Yangın sonucunda aracın iç tavan kısmı, koltukları ve araç içerisindeki muhtelif havuz bakım malzemeleri yandı.