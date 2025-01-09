Girne'de Planlı Soygun: Çinli Kadını Darp Edip Soyan Çete Ortaya Çıkarıldı

Girne'de Çinli bir kadının güç kullanarak soyulması olayının organize suç olduğu belirlendi.

Çinli kadının Girne’deki evine girerek kadını bağlayıp soyan 3 zanlıdan biri olan Sahib Rahmanlı tutuklanırken iki zanlının arandığı kaydedildi.

Dil öğrenmek amacıyla ülkemize gelen Çinli kadın, dairesini daha önce paylaştığı ve şu an aranan şahıs ilan edilen B.Y., ve suç ortakları tarafından darp edilerek soyuldu.

Aranan zanlı B.Y.’nin soygun sırasında, çöp poşetini kadının başına geçirdiği, tutuklanan zanlı Sahib Rahmanlı’nın ise kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Evde bulunan ziynet eşyalarının yanında, 2 adet cep telefonu, 28 bin Amerikan Doları, UM 341 ve SZ 763 plakalı araçların anahtarlarını çalarak kaçan zanlılardan B.Y.’nin 31 Aralık tarihinde ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

Tercüman yardımıyla polise 2 Ocak tarihinde şikâyete giden kadının verdiği ifadeler doğrultusunda incelenen kamera görüntülerinde Sahib Rahmanlı Girne’de tespit edilerek tutuklanırken, apartman önünde bekleyerek para alan ‘Uzun’ lakaplı bir zanlı polis tarafında aranıyor.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlı Rahmanlı’nın ‘soygun’, ‘zorla insan kaçırma’, ‘sahte evrak düzenleme ve sahte evrakı tedavüle sürme’ ile ‘mülke tecavüz’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

ARABALARI ÇALIP BAŞKALARINA DEVRETTİLER

Polis memuru Çakır, başlattıkları soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olduğu saptanan zanlı Sahib Rahmanlı ile ortaklarının, söz konusu evden çalınan iki adet arabayı düzenlenen sahte vekaletlerle 4 farklı isime kaydettiklerinin saptandığını söyledi.

PLANLI SOYGUN

Çakır, araçların esas sahibinin yurt dışında olduğunu ve bu kişilere herhangi bir vekalet vermediğini vurgularken, bu kişinin ülkeye gelmesini beklediklerini kaydetti. Yürütülen soruşturmada araçların planlı bir şekilde devir işlemlerinin yapıldığı yönünde tespitleri olduğunu kaydeden Çakır, soygunun “planlı” şekilde işlendiğini olayla bağlantılı tutuklu sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Yargıç Evren Mürsel, meselenin ciddiyetine değinerek soruşturmanın zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Devrim Demir - Gıynık