Girne’de polis memurunu darp ve görevinden men eden şahış tutuklandı

Girne’de dün saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, V.Ç (K-56) isimli şahıs, bir site içerisinde aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle kendisini uyarmaya gelen polis ekibine yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Ardından olay yerinde bulunan bir polis memuruna gelişigüzel vurarak darp eden V.Ç, görevli polisi görevinden men etti.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Diğer polisiye haberler:

-Haspolat’ta aracıyla köpeğe çarpan şahıs tutuklandı

Haspolat’ta dün saat 03.30 sıralarında bir üniversite kampüsünde, D.S (E-25) yönetimindeki araçla tehlikeli şekilde sürüş yaptığı sırada, kampüs alanında bulunan köpek sürüsüne yönelerek bir köpeğe çarpıp, ardından aracın altında kalan köpeği ezip sürükledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine D.S. tutuklandı.

Köpeğin olay yerinden uzaklaşması nedeniyle akıbeti tespit edilemedi.

-İskele’de kavga ve kanunsuz bıçak taşıma

İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, hurma çekirdeklerini birbirlerine atan şahıslar, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A (E-28) ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Ö ve Y.Y.M (E-18) bir taraf, M.A.A ve S.B (E-28) diğer taraf olarak kavga etti.

Kavga sırasında E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayarak M.A.A ve S.B’yi korkutmaya çalıştı.

Turizm polislerinin müdahalesiyle şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC'de izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yasal statüsü olmaksızın ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.