Girne'de sağanak yağışla birlikte elektrikler gitti

Sağanak şeklindeki yağış nedeniyle Girne'de elektrikler kesildi.

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25/06/2022

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Girne'de sağanak yağışla birlikte elektrikler gitti

Girne'de saat 23:30 sıralarında gök gürültüsüyle başlayan yağmur etkili oluyor.
Sağanak şeklindeki yağış nedeniyle Girne'de elektrikler kesildi.
Yağışlı havanın doğuya Mersinlikteki bölgeye ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 30 dakikadır gökgürültülü yağıştan dolayı sokaklar sular altında kalmaya başladı.
Bu arada yağış ile birlikte devam eden şiddetli ffırtına vatandalları korkuttu.
Lefkoşa'da etkili olan fırtına devam ederken, Beşparmak dağları üzerinde şimşek çakmaları ve gök gürültüleri Lefkoşa'da duyuluyor.

25/06/2022 00:03
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TAGS: Girne, Yangın, Kıbrıs yangın, Mersinlik yangın, sağanak yağış
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