Girne’de Şahlan, Lefkoşa’da DİGEM galip

Hentbol U16 kadınlar ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Miracle Esentepe – Şahlan takımları karşı karşıya gelirken, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda DİGEM ile UKÜ karşı karşıya geldi. Girne’de Şahlan Lefkoşa’da ise DİGEM’in geceyi galibiyetle kapattığı mücadelelerin sonunda, iki takım yoluna emin adımlarla devam etti. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Miracle Esentepe – Şahlan mücadelesinde ilk devreyi rakibi Miracle Esentepe önünde 8-7 önde kapatan Şahlan, mücadeleden de 18-15 galibiyetle ayrıldı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda DİGEM ile UKÜ karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM, ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 11-4 önde kapatırken, karşılaşmayı da 20-14 üstünlükle noktalayarak geceyi kayıpsız noktaladı.