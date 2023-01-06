Girne'de sahte dolarları tedavüle süren 4 kişi tutuklandı

Girne’de 19 Kasım – 27 Aralık tarihleri arasında 4 ayrı markete müşteri olarak giden C.M.(E-21) ve Ö.Y.’nin (E-20) tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 4 adet 50’lik ABD doları banknotunu tedavüle sürerek, 2 bin 870 TL’lik alışveriş yaptığı saptandı.

Polis, toplam 200 ABD Doları değerindeki banknotların seri numaralarının MB 34633367A, MB 34631360A, MB 34633378A ve MB34632668A olduğunu açıkladı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan G.B.(E-25) ve İ.C.(E-24) tutuklandı. Zanlı C.M.’nin üzerinde yapılan aramada, tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.

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06/01/2023 13:35