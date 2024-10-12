Girne'de sarhoş oldukları için taksiye alınmadılar, kavga çıkardılar

Girne’de, saat 03.00 sıralarında, Canbulat Sokak’ta, alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları için taksiye alınmadıkları gerekçesiyle, 316 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.C.Ç.(E-26) ve 341 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.T.T.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan Ş.Ş.(E-26), M.Ş.(E-24) ve K.A.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak, kavga etti. Aldığı darbeden dolayı Z.T.T.’nin sağ el baş parmak kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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