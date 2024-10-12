Girne'de sarhoş oldukları için taksiye alınmadılar, kavga çıkardılar

ads ads ads ads
12/10/2024

ads
Girne'de sarhoş oldukları için taksiye alınmadılar, kavga çıkardılar

Girne’de, saat 03.00 sıralarında, Canbulat Sokak’ta, alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları için taksiye alınmadıkları gerekçesiyle, 316 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.C.Ç.(E-26) ve 341 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.T.T.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan Ş.Ş.(E-26), M.Ş.(E-24) ve K.A.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak, kavga etti. Aldığı darbeden dolayı Z.T.T.’nin sağ el baş parmak kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

12/10/2024 11:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne’de sarhoş oldukları için taksiye alınmadılar, kavga çıkardılar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.