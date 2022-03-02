Girne'de savaş karşıtı protesto

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02/03/2022

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Girne'de savaş karşıtı protesto

KKTC’de yaşayan Ukraynalılar ve aileleri, Girne Kordonboyu’nda Atatürk Anıtı önünde Ukrayna-Rusya savaşını protesto etmek için toplandı.

Ukrayna bayrakları ile savaş karşıtı sloganların yazılı bulunduğu pankartların getirildiği eylemde, Rusya’nın başlattığı askeri harekat protesto ediliyor.

Ukraynalılar ateşkes ve Rusya’nın çekilmesi yönünde çağrı yapıyor.

Şarkıların söylendiği ve sloganlarn atıldığı eylemde, "Barış", "Özgürlük", "Ukrayna'yı koruyun" "Savaşı durdurun", "Savaşa hayır" "Putin'i durdurun" ve "Katliamı durdurun" pankartları taşınıyor.

02/03/2022 13:33
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