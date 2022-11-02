Semih Sancar Caddesi yeniden düzenlenecek

Girne Belediye Başkanlığı, Semih Sancar Caddesi’ndeki trafik sıkışıklığını azaltmak için yeniden düzenleme yapılacağını açıkladı.

Buna göre, caddeyi batıdan kullanacak sürücüler için yol çift şerit, doğudan batıya seyredecek sürücüler için ise tek şerit olarak düzenlenecek. Çalışmalar, yarın saat 21.00’de başlayarak, Cuma sabahı 05.00’de tamamlanacak ve bu sürede yol tamamen trafiğe kapatılacak.

Girne Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, devletin sorumluluğundaki Doğu Çevre Yolu Projesi’nin (Dr. Fazıl Küçük Çemberi-Ozanköy arası) hayata geçirilmemesi ve kentteki trafik sorunu nedeniyle Semih Sancar Caddesi’ndeki trafik sıkışıklığını azaltmak için dört hafta önce belediyenin bir uygulama başlattığı hatırlatıldı.

Uygulamanın, belediye teknik ekipleri ve 2015 yılında yapılan Trafik Master Planı Baş Danışmanı, Ulaşım Uzmanı Doç. Dr. Ömer Selvi tarafından yeniden değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, mevcut uygulamanın, caddedeki mevcut yol genişliği dikkate alındığında, yaya kaldırımları minimum seviyeye indirilmesine rağmen çemberlerdeki yoğunluğu azaltmasına karşın yeniden revize edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, batıdan Semih Sancar Caddesi’ni (Hirondel Çemberi’nden Doğanköy Çemberi’ne) kullanacak sürücüler için yolun çift şerit, doğudan batıya (Doğanköy Çemberi’nden Hirondel Çemberi’ne) seyredecek sürücüler için ise tek şerit olarak düzenleneceği kaydedildi.

Bu kapsamdaki çalışmaların yarın 21.00-05.00 saatleri arasında yapılacağı ve yolun tamamen trafiğe kapatılacağı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Doğu istikametine (Çatalköy) gitmek isteyen sürücülerin yeni belediye binası yanı Hirondel Çemberi’nden (Ecevit Caddesi), Mustafa Çağatay Caddesi’ne (mahkemelerin önü) yönelerek, hastane yolunu kullanmaları gerekmektedir.

Doğu istikametinden (Çatalköy) batıya gitmek isteyen sürücülerin de yeni liman çemberinden geçerek, hastane yolunu kullanıp Ecevit Caddesi’ne (yeni belediye binası) yönelmeleri gerekmektedir.”

Her iki yönde de binek araçlar ve kamyonetler dışındaki araçların bu süre içerisinde geçişine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, Semih Sancar Caddesi’nin Cuma sabahı saat 05.00 itibarı ile sürücülerin hizmetinde olacağı kaydedildi.

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02/11/2022 15:49