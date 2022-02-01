Girne’de sertifikalı İngilizce kursu için kayıtlar başladı

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde, yetişkinlere yönelik sertifikalı genel İngilizce kursları için yeni kayıtlar alınmaya başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 21 Şubat- 27 Nisan tarihlerini kapsayan dönemde sürecek olan kurs programına kayıtların 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

10 hafta 60 saatlik programın toplamının 500 TL ücretinde olduğu İngilizce kurslarına katılmak isteyenler için seviye tespit sınavı ise 16 Şubat 2022 tarihinde Final Üniversitesi’nde yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yapılan İngilizce kurslarının üçüncü ayağının programlandığını belirterek, üniversite işbirliğinse süren kursların ilgi gördüğünü ve bölge halkına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Güngördü, gerek çalışma hayatında gerekse günlük yaşantı içerisinde sıkça İngilizce konuşanlarla karşı karşıya gelindiğini, farklı dillerde ve kültürlerdeki insanlarla iletişim kurmanın, dolayısıyla yabancı dil bilmenin önemine dikkat çekti.

Kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08, 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceği kaydedildi.

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01/02/2022 09:31