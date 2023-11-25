Girne'de şiddetli rüzgar ağaçları söktü

ads ads ads ads
25/11/2023

ads
Girne'de şiddetli rüzgar ağaçları söktü


Sert rüzgar, ada genelinde etkisini sürdürüyor. Rüzgar nedeniyle Girne'nin farklı noktalarında ağaçlar ve tabelalar söküldü.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, meydana gelen zararın, ekiplerin müdahalesiyle giderildiğini aktardı, benzer olumsuzluklar için ALO 185 hattına ulaşılabileceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, rüzgarın şiddetini arttıracağı ve fırtınaya döneceği uyarısında bulundu. Daire, yarın için de gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

25/11/2023 19:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.