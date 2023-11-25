Girne'de şiddetli rüzgar ağaçları söktü

Sert rüzgar, ada genelinde etkisini sürdürüyor. Rüzgar nedeniyle Girne'nin farklı noktalarında ağaçlar ve tabelalar söküldü.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, meydana gelen zararın, ekiplerin müdahalesiyle giderildiğini aktardı, benzer olumsuzluklar için ALO 185 hattına ulaşılabileceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, rüzgarın şiddetini arttıracağı ve fırtınaya döneceği uyarısında bulundu. Daire, yarın için de gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.