Girne’de sıkı denetim!

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece 20.30’dan başlayıp, bu sabah 00.30’a kadar süren denetimler bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapıldı.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 596 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 109 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

24/11/2019 12:58