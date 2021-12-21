Girne'de silahlı saldırı

Girne'de bugün meydana gelen olayda, 63 yaşındaki M.U. kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından vuruldu. M.U.'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sürüyor.

Girne’de bugün saat 05.00 sıralarında 01 Ağustos Sokak üzerinde bir apartmanın merdiven basamaklarında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından tabanca ile 63 yaşındaki M.U.’ya bir el ateş edilmesi sonucu adı edilen sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayda yaralanan M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturmada olaya karışan faillerin tespit edildiği ve en kısa sürede yakalanacakları aktarıldı.

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21/12/2021 20:15