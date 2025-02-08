Girne’de Simit Sarayı’nda çıkan yangın zarara yol açtı

Girne’de faaliyet gösteren Simit Sarayı adlı iş yerinin mutfağında fritözdeki yağın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah 09.30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde faaliyet gösteren Simit Sarayı isimli iş yerinin mutfağında fritözdeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Yangında sanayi tipi fritöz tamamen, dört buzdolabına ait gösterge, bir su sebili, dört floresan lamba, 1 adet PVC sürgülü kapı kısmen yanarak; baca üzerindeki davlumbaz havalandırma odası içerisindeki elektrik aksamları ısıdan ve duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.