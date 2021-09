Girne'de sokak basketbolu coşkusu

Akdeniz Spor Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği sokak basketbolu turnuvası Girne Belediyesi spor tesislerinde başladı.

Turnuva Akdeniz Spor Birliği, KKTC Başbakanlık Uyuyşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Belediyesi işbirliğinde gerçekleşiyor. Bu yıl U11-U13-U15-U17-U20- Büyükler ve Masterler, Erkekler ve Kadınlar olmak üzere 7 kategoride 84 takımın yarışacağı turnuvada başarılı olanlara para ödülleri yanında kupa ve madalya verilecektir. 12 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte yiyecek-içecek standlarının da bulunacağı belirtilirken, birlik başkanı Serhat Deniz amaçlarının ülke basketbolunun geliştirilmesi yanında tüm herkesi spora özendirmeyi ve aynı zamanda bu etkinlik sayesinde ailelerin ve gençlerin açık havada sporla iç içe güzel bir hafta sonu geçirmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Etkinliğe destek veren Sunpex Trading Ltd., Kıbrıs Evi Frozen Food, Final Üniversitesi,As-Da Dizayn Ltd., Yoga Kio, Ugemar Market,Deniz Medikal,Serena Group, Efes, Güney Garaj , Mozarella Pizza , Hediyem Su, Musmer Trading Ltd ve Eziç'e teşekkür ederken tüm spor severleri bu etkinlikte görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2021 20:54