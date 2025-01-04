Girne’de Soyer Aksu ve Koopbank Galip

ttec U 14 Erkekler Ligi ile U 18 Erkekler Liglerine birer maçla devam edildi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ttec U Erkekler Ligi A Grubu maçında Soyer Aksu, Base Basketbol takımını 97-10 yenerek 4. maçında 4.galibiyetini alarak 8 puanla liderliğini sürdürdü. Base Basketbol ikinci yenilgisini aldı.

Maçta Soyer Aksu’da Arkan 22 sayı 11 ribaund ile takım arkadaşı Mustafa da 22 sayı 20 ribaund ile maçın yıldızları oldular.

U 18’de Koopbank galip

Erkekler U 18 Ligi A Grubu maçında Koopbank deplasmanda Akdeniz Spor Birliği’ni 86-59 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz Spor Birliği ise üçüncü maçında ilk kez yenildi. Maçta Kooobank oyuncusu Ada 24 sayı 11 ribaund ile double- double yaptı ve maçın en değerli oyuncusu oldu.