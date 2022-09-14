Girne’de “Street Food Festival and Bazaar” etkinliği yapılıyor

Etkinlikte Kaan Batural Acuoustic Trio da müzikleri ile sahne alacak. Etkinlik kapsamında ülke yemeklerinin yanı sıra dünya sokak lezzetleri de beğeniye sunulacak.

ads ads ads ads
14/09/2022

ads
ads
Girne’de “Street Food Festival and Bazaar” etkinliği yapılıyor

 Girne’de “Street Food Festival and Bazaar” etkinliği yapılıyor. Organizatörlerden yapılan yazılı açıklamaya göre sokak lezzetlerinin yer alacağı etkinlik 16 Eylül Cuma 18.00’de Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos Restorant’ın bahçesinde başlayacak.

Etkinlikte Kaan Batural Acuoustic Trio da müzikleri ile sahne alacak. Etkinlik kapsamında ülke yemeklerinin yanı sıra dünya sokak lezzetleri de beğeniye sunulacak.

Küçük emekçilerin stantlarının yer alacağı etkinlikte pazar kurulacak, satış gerçekleşecek.

14/09/2022 12:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: girne, etkinlik, Street Food Festival and Bazaar,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.