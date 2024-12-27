Girne’de tehlikeli sürüşe ceza

Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun Zeytinlik Kavşağı Trafik Işıkları Mevkiinde, bir sürücünün insan hayatını tehlikeye atarak aracını yol içerisinde kaydırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri, tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsünü tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, tehlikeli sürüş gerçekleştiren sürücüye 8087,20 TL para cezası kesilirken, aynı zamanda 25 ceza puanı uygulandı.

Polis yetkilileri, trafikte bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve kamu güvenliğini tehdit eden sürücülere karşı kararlı bir şekilde müdahalede bulunacaklarını belirtti.