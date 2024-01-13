Girne'de TEMİZ GİRNE Hareketi, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Çevre Sorunlarına Karşı Birlikte Çözüm Arıyor

Girne'de faaliyet gösteren "Temiz Girne Hareketi," Girne milletvekilleri Jale Refik Rogers, Ongun Talat, Fikri Toros, Ceyhun Birinci, Girne Belediye Başkanı Murat Senkul ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan ile gerçekleştirdiği toplantı hakkında açıklama yaptı. Toplantıda, çevre sorunları ve çözümleri ele alındı.

Temiz Girne Hareketi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Girne milletvekillerimiz sayın Jale Refik Rogers, Ongun Talat, Fikri Toros, Ceyhun Birinci, Girne Belediye Başkanımız sayın Murat Senkul ve Tatlısu Belediye Başkanımız sayın Hayri Orcan ile, Temiz Kıbrıs Hareketi bağlamında, çevre sorunlarını ve çözümlerini konuştuk. Çok yararlı bir buluşma gerçekleşti. Çok umutlu ve güvende ayrıldık. Vekillerimize ve başkanlarımıza çok teşekkür ederiz."