Girne’de Tiyatro Günleri 'Çökme Tehlikesi Var' oyunu ile başladı

ads ads ads ads
06/11/2023

ads
Girne’de Tiyatro Günleri 'Çökme Tehlikesi Var' oyunu ile başladı

Girne Belediyesi 2023-2024 Tiyatro Günleri, Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams’ın ünlü eseri, “Çökme Tehlikesi Var” ile başladı.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, kasım ayı boyunca bir dizi farklı oyun sahnelenecek.

Kasım ayı programında, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” gibi eserler yer alırken, oyunlar saat 20.30’da Girne Belediye Oda Tiyatrosu’nda perde açacak.

Bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği oyunlar için kapıda bilet satışı da yapılacak. Biletler online olarak ise “www.kibrisbiletcim.com” sitesinden temin edilebilecek.

06/11/2023 11:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne, Tiyatro Günleri
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.