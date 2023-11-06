Girne’de Tiyatro Günleri 'Çökme Tehlikesi Var' oyunu ile başladı

Girne Belediyesi 2023-2024 Tiyatro Günleri, Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams’ın ünlü eseri, “Çökme Tehlikesi Var” ile başladı.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, kasım ayı boyunca bir dizi farklı oyun sahnelenecek.

Kasım ayı programında, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” gibi eserler yer alırken, oyunlar saat 20.30’da Girne Belediye Oda Tiyatrosu’nda perde açacak.

Bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği oyunlar için kapıda bilet satışı da yapılacak. Biletler online olarak ise “www.kibrisbiletcim.com” sitesinden temin edilebilecek.