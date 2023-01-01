Girne'de trafik kazası, 1 kişi yoğun bakımda

Girne'de bu sabaha karşı meydana gelen kazada 36 yaşındaki Yaşar Aktağlı yaralandı.

Polis basın subaylığından elde edilen bilgiye göre saat 00:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Erdoğan ÖZİKİZ (E-87), yönetimindeki PZ 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Yaşar AKTAĞLI’ya (E-36) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

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01/01/2023 09:11