Girne'de trafik kazası, 1 kişi yoğun bakımda

ads ads ads ads
01/01/2023

ads
Girne'de trafik kazası, 1 kişi yoğun bakımda

Girne'de bu sabaha karşı meydana gelen kazada 36 yaşındaki Yaşar Aktağlı yaralandı.

Polis basın subaylığından elde edilen bilgiye göre saat 00:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Erdoğan ÖZİKİZ (E-87), yönetimindeki PZ 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Yaşar AKTAĞLI’ya (E-36) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor  

01/01/2023 09:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: girne, trafik kazası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.