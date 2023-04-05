Girne'de trafik kazası, 1 yaralı

Girne'de dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat saat 17:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Yusuf ALEV (E-23) yönetimindeki ST 674 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağındaki araç park yerine dönmek için durup bekleyen Koray TOPUZ (E-25) yönetimindeki MS 007 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf ALEV, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.

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05/04/2023 13:15