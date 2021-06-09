Girne’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Dün 20:30 sıralarında Girne'de bir araç, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Enver AVCI (E-42), Selda AVCI (K-41) ve Yağız Efe AVCI (E-9)’ya çarptı. Bir kişi yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden Süleyman KURTULUŞ (E-36), yönetimindeki NF 371 plakalı salon araç ile yolu batı kısmından doğu kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Enver AVCI (E-42), Selda AVCI (K-41) ve Yağız Efe AVCI (E-9)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yayalar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Selda AVCI Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine müşahede altına alınırken diğer yaralılar görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Araç sürücüsü tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

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09/06/2021 10:19