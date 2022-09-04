Girne'de trafik kazası bir kişi yaralandı

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04/09/2022

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Girne'de trafik kazası bir kişi yaralandı

Girne'de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre  saat 16:00 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Deniz Arslan (E-36) yönetimindeki JB 554 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cankan Kanlı (E-29) yönetimindeki MM 675 plakalı aracın arka kısmına çarptı..

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden JB 554 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. 

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan MM 675 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülsen Kozoğlu (K-27) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

04/09/2022 17:09
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TAGS: girne, trafik kazası
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